رئيس النصر: رحيل مسلي آل معمر خسارة للوسط الرياضي

ماجد محمد(صدى):

أكد الدكتور صفوان السويكت رئيس نادي النصر، اليوم الاثنين، أن استقالة رئيس رابطة دوري المحترفين، مسلي آل معمر خسارة كبيرة للوسط الرياضي.

وأوضح رئيس النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏الأخ الخلوق مسلي آل معمر رجل ذو كفاءة عالية .. خدم الرياضة السعودية بكل إنصاف وعدالة مع جميع الأندية .. رحيله خسارة للوسط الرياضي وأتمنى له التوفيق في كل مكان يحل فيه ” .

وكان رئيس رابطة رابطة دوري المحترفين، مسلي آل معمر، قد أعلن عن تقديم استقالته من منصبه، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر “.

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