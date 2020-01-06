رئيس النصر: رحيل مسلي آل معمر خسارة للوسط الرياضي
أكد الدكتور صفوان السويكت رئيس نادي النصر، اليوم الاثنين، أن استقالة رئيس رابطة دوري المحترفين، مسلي آل معمر خسارة كبيرة للوسط الرياضي.
وأوضح رئيس النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” الأخ الخلوق مسلي آل معمر رجل ذو كفاءة عالية .. خدم الرياضة السعودية بكل إنصاف وعدالة مع جميع الأندية .. رحيله خسارة للوسط الرياضي وأتمنى له التوفيق في كل مكان يحل فيه ” .
وكان رئيس رابطة رابطة دوري المحترفين، مسلي آل معمر، قد أعلن عن تقديم استقالته من منصبه، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر “.
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المليليح[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 60 دقيقة
وين المشكلة والدوام لله .،
هذا الهلال ثلاث رؤوساء استقالوا في موسم واحد ونص الإدارة استقالت منهم المفرج بعد الإخفاقات المتواصلة قبل موسمين وبعد هزيمه الهلال من الأهلي في الدوري وكأس الملك والسوبر في موسم واحد والحارس استقال من غير الاغماءات واستقاله رئيس الهلال الاخير بعد هدف برونو 😎