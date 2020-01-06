وزيرة لبنانية تعلق على فيديو المطار: نحنا بلبنان أو بـ إيران
علقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مي شدياق على فيديو النساء المتضامنات مع قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وقالت مي : هيدا لبنان؟ هيدا مطار بيروت الدولي؟ هيدا مطار رفيق الحريري؟ بعدنا هون؟صرنا بإيران؟ يا ريت يتبين المشهد مش صحيح !
وأضافت: ما يحصل تجاوز لكل الاعتبارات! كل واحد حر بداره وليس بمطار دولته! المفروض تكون مثل هذه الشعارات مرفوضة في الأماكن العامة! ما يحصل مناقض للدستور ولمعايير العيش المشترك
محمد[ عدد التعليقات: 3436 ] نشر منذ 1 ساعة
لزم يدخلون السعودية بالموضوع هههه
فعلآ مطايا المجوس
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 815 ] نشر منذ 56 دقيقة
مي شدياق إعلامية لبنانية لها شهرتها، بترت رجلها في تفجير ارهابي لسيارتها قامت به المخابرات السورية في لبنان بالتعاون مع حزب الله.
.ونجحوا في اغتيال جبران تويني رئيس صحيفة النهار اللبنانية الشهيرة…المناوئة للوجود والنفوذ السوري في لبنان.
وايضا نجحوا في اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني.
لبنان اصبح محافظة إيرانية بسلاح حزب الله اللبناني ومنظمة امل الشيعية..هكذا هم الشيعة الرافضة الذي نجح وكبح جهودها ومخططاتها..الحكومات العربية الخليجية…وإلا مزقوا الدول العربية الخليجية وتتبعها بإيران..مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان