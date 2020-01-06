بالفيديو.. «الجليدي» يطالب بتحديد الزيادة في سعر الأراضي بـ10% 

علي القحطاني(صدى):

شدد الخبير في التخطيط والتصميم العمراني ندا الجليدي، على ضرورة توافر سوق عقارية منظمة مثل سوق الأسهم، بالشكل الذي يحدّ من التضخم في أسعار العقار.

ولفت الجليدي، خلال حواره في برنامج “يا هلا ” المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ، إلى أن السوق العقاري هو ثاني أضخم سوق في المملكة من حيث العائدات بعد سوق النفط، مشددا:” يجب أن تحكمه آلية معينة تنظم وتضبط العمل فيه “.

وأبان الجليدي:”نحن نعرض عقارات وأراضي ولا علاقة لنا باختلاف السعر، كله على حسب العرض والطلب، ومن فرض 2.5% عمولة؟ وبأي حق تأخذ المكاتب العقارية هذا المبلغ؟!”.

وأردف الجليدي:” أنا غير راضٍ على المكاتب العقارية، فما بالك بأشخاص من خارج المجال العقاري تتطفل عليه باسم سمسار! وإلى الآن لا يوجد لدينا أحد يقدر على تملك أرض بسهولة؛ لأنه لا يوجد لدينا نظام يحكم الزيادة في أسعارها “، مطالبا بتحديد قيمة الزيادة في سعر الأراضي بـ10% فقط كل 10 سنوات.

https://mobile.twitter.com/yahalashow/status/1214244759327461377?s=12