«المرور» توضح المدة المحددة لبدء الفحص الفني السنوي

عادل الحربي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، عن المدة المحددة لبدء إجراء الفحص الفني السنوي للمركبات الخاصة بعد ترخيصها وفقًا لنظام المرور.

وأوضح ” المرور ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن النظام الجديد يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًّا، ما عدا المركبات الخاصة الجديدة.

وأكد أن تلك المركبات يجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات يبدأ احتسابها من الترخيص لها بالسير لأول مرة؛ بينما بحسب نظام المرور الجديد، مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها، هي ثلاث سنوات ويجوز إصدار رخص السير بأقل من تلك المدة بحيث لا تقل عن سنة.

ويأتي ذلك إذا كان الغرض من ذلك تصدير المركبة أو إلغاء تسجيلها- على أن يتم تجديد رخصة سير المركبة بإحضار أصل رخصتها والتأكد من صحة المعلومات مع خلو سجل المركبة ومالكها من المخالفات المرورية.