بالفيديو.. «المحيميد» : لا يمكن القول أن الدخان الجديد مغشوش

عادل الحربي(صدى):

أكد ‏المحامي أحمد المحيميد، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن أن نقول أن الدخان الجديد مغشوش، لافتًا إلى أن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحدد هذا هي الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأشاد ” المحيميد ” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، ببيان هيئة مكافحة خصوص الإنسان الذي أشار إلى أن هناك نظام لمكافحة الغش التجاري.

وكانت هيئة حقوق الإنسان، قد قالت أنه يحق لمن أصابه ضرر من منتج مغشوش طلب التعويض أمام الجهة القضائية؛ لافتة إلى أنه يحق للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش، بشرط ألا يكون الغش بسبب يعود له سواءً في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام، وتقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج.