العثمان يدشن مهرجان المشي «صحتي في خطوتي» بتعليم الشمالية

سلطان الهوير(صدى):

دشن سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية والرئيس التنفيذي لأندية الحي الاستاذ عثمان بن ابراهيم العثمان مهرجان المشي ( صحتي في خطوتي ) في ممشى طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بجوار المعسكر الكشفي بمدينة عرعر بحضور مديرإدارة النشاط الطلابي وممثل أندية الحي بالمنطقة الاستاذ سليمان الحميد والمشرفين المتابعين للأندية وقادة الأندية وعدد من المواطنين .

وفور الانتهاء من المشي اطلع سعادته على الأجنحة المشاركة في الفعاليات المصاحبة بالمهرجان جناح مكافحة التدخين وجناح مركز السكر واجنحة الأندية بالمنطقة ويأتي المهرجان ضمن مبادرات شركة تطوير في مسار رؤية السعودية 2030 لبرنامج جودة الحياة .ووزع الجوائز على المشاركين علما بأن جميع الأندية المشاركة قدمت العديد من الجوائز بالمهرجان للمشاركين .