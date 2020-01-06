ماركو مارين لن يتمكن من المشاركة في لقاء الأهلي أمام الهلال

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن المحترف الألماني الجديد في صفوف الأهلي ماركو مارين لن يتمكن من المشاركة في لقاء فريقه أمام الهلال لعدم وصول بطاقته الدولية

وقالت المصادر لقناة 24 الرياضية: المحترف الألماني الجديد في صفوف الأهلي ماركو مارين لن يتمكن من المشاركة في لقاء فريقه أمام الهلال لعدم وصول بطاقته الدولية فيما سيتغيب المدافع سعيد المولد للإصابة.

ويستضيف استاد جامعة الملك سعود مباراة الهلال والأهلي المؤجلة من الجولة الـ11 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء غد الثلاثاء.