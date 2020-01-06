الوحدة يقترب من ضم جوزيه لدعم صفوفه 

نواف السالم(صدى):

توصلت إدارة الوحدة لاتفاق مبدئي مع المهاجم البرازيلي إلتون جوزيه، حيث احتل الفريق التابع لمدينة مكة المكرمة وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 13 مباراة وبفارق 5 نقاط عن النصر في الصدارة، ولذا تسعى الإدارة لدعم الصفوف جيدًا لمواصلة تقديم هذا الأداء الممتاز.

ومن المقرر أن إلتون وبعدما توصل لاتفاق مع مسؤولي الوحدة سيصل المملكة خلال اليومين القادمين لإجراء الفحص الطبي المعتاد ومن ثم توقيع عقود انضمامه للفريق، لكن دون أن تكشف عن أي تفاصيل خاصة بالقيمة المالية للصفقة أو مدة التعاقد.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن إلتون يرغب في العودة للدوري الذي تُوج بطلًا له مع الفتح موسم 2012-2013، ذلك عقب نهاية عقده مع كلوب ريجاتاس البرازيلي، ورغم وجود عدة عروض عربية وآسيوية.