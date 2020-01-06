شاب يشعل النيران في جدته.. والسبب غريب

أبوظبي(صدى):

قضت محكمة الاستئناف في أبوظبي بمعاقبة شاب بالسجن بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وإلزامه بدفع 50 ألف درهم لجدته بعدما أشعل النيران فيها.

وتفصيلا قام المتهم بإضرام النار في جدته بأن استدرجها بنية شراء هاتف لها واصطحابها معه في مركبته ووضع أنبوبة غاز في الصندوق الخلفي وأجلسها في المقعد الخلفي واتجه إلى بيتهم القديم المهجور وأغلق ابواب المركبة ثم قام بفتح فوهة سلندر الغاز وتركها ووضع معها مواد سريعة الاشتعال، ودخل البيت انتظاراً لاختناقها إلى أن اشتعلت النيران في المركبة وسمع صوت مزمار السيارة فخاف حضور الناس فأسرع وأخرج المجني عليها.

واعترف في محضر الضبط بالاتهام الموجه له وقرر أنه أراد الانتقام من جدته لأنه مل من المشكلات التي تسببها له، كما قامت بعمل سحر له لتحويله من رجل إلى امرأة.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليها عبارة عن حروق لهبية من الدرجة الثانية والثالثة وشملت الوجه والأذنين وأعلى قفوية الرأس وجانبي العنق والظهر وظاهر أصابع اليد اليسرى وشكلت ما نسبته 25% من مساحة الجسم.