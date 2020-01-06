بقتله سليماني.. ترامب يفعل ما لم يجرؤ أسلافه فعله

متابعة عبدالعزيز القثامي(صدى):

لم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية، منذ الحرب العالمية الثانية، مطلقًا على قتل قائد عسكري من دولة أخرى، حتى فاجأت الجميع بتفجير قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بصواريخ يوم الجمعة الماضية.

وعن أسرار وتفاصيل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الذين قضوا عطلة عيد الميلاد في مار لاغو، منتجع ترامب الخاص الفاخر في ” بالم بيتش ” في فلوريدا ، لم يفاجأوا بالهجوم الأمريكي مثل بقية العالم؛ حيث كان ترامب يخبر أصدقائه هناك في الأيام التي سبقت مقتل سليماني أن ” هناك شيئًا كبيرًا وشيكًا ” .

وألقى ترامب تلميحات حول تحرك ” كبير ” ضد النظام الإيراني، وفق ما ذكره ثلاثة من الحاضرين لموقع ” ديلي بيست ” الإخباري؛ فيما رتب الجيش الأمريكي لتلك العملية باعتبارها الأكبر في القائمة مع ردود محتملة على الاستفزازات الإيرانية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، والجنرال مارك ميلي، الاحد 29 ديسمبر، في منتجع ترامب مع قائمة من القادة؛ حيث تم مناقشة أشياء مثل الهجمات على السفن الإيرانية، وقواعد الصواريخ الإيرانية والميليشيات في العراق.

وقبل ذلك بيومين، قتل جندي أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق؛ فيما كان الهجوم على سليماني قد اقترح فقط لجعل الخيارات الأخرى تبدو أكثر منطقية.

ويفهم الجميع أن تفجير قائد في الحرس الثوري الإيراني سيكون له عواقب وخيمة؛ لهذا السبب لم يجرؤ سلفا ترامب أوباما وبوش على القيام بذلك، وكان سليماني، الذي كان على قائمة الإرهاب الأمريكية منذ عام 2007 ، قادراً على السفر بحرية في الشرق الأوسط .

واختار ترامب شن هجمات على عدد من مستودعات الأسلحة ومواقع القيادة في العراق وسوريا والتي ستستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران لحصار القوات الأمريكية؛ حيث قُتل حوالي 20 من مقاتلي الميليشيات في تلك الهجمات.

وتسببت المظاهرات العنيفة في السفارة الأمريكية في بغداد، وصورها في التلفزيون في جعل ترامب غاضب، وكان يخشى أن يبدو ضعيفًا إذا لم يرد ، بعد الهجمات الإيرانية على السفن، وطائرة أمريكية بدون طيار ومصفاة نفط سعودية.

ووقع اختيار ترامب على قائد الجيش الإيراني نفسه لجعله هو الهدف؛ فيما كان سليماني يستعد لهجوم يقع فيه مئات أو حتى الآلاف من الضحايا الأمريكيين، ومع مثل هذا الهجوم الكبير ، من المؤكد أن الصراع العميق بين إيران والولايات المتحدة سوف يتصاعد بالتأكيد.