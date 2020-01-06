توضيح «هام» من هيئة الرقابة بشأن التبيلغ عن الفساد
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه لا يشترط على “المبلغ” التيقن من وجود حالة فساد.
ووجه أحد المغردين سؤالا للهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” قال فيه : “إذا كان كنوع شبه فساد بدون أدلة دامغة للعيان؛ هل يجوز التبليغ وحماية المبلغ؟”.
ورد حساب الهيئة قائلا: “أهلاً بك، لا يشترط على المبلغ أن يكون متيقناً من وجود حالة فساد، وإنما يكتفي بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع”.
وأضافت: “ويمكنك التقدم ببلاغ عبر أي من الوسائل المناسبة لك من خلال الرابط: هنا . وشكراً لتواصلك”.
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