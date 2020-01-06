توضيح «هام» من هيئة الرقابة بشأن التبيلغ عن الفساد

عادل الحربي(صدى):

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه لا يشترط على “المبلغ” التيقن من وجود حالة فساد.

ووجه أحد المغردين سؤالا للهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” قال فيه : “إذا كان كنوع شبه فساد بدون أدلة دامغة للعيان؛ هل يجوز التبليغ وحماية المبلغ؟”.

ورد حساب الهيئة قائلا: “أهلاً بك، لا يشترط على المبلغ أن يكون متيقناً من وجود حالة فساد، وإنما يكتفي بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع”.

وأضافت: “ويمكنك التقدم ببلاغ عبر أي من الوسائل المناسبة لك من خلال الرابط: هنا . وشكراً لتواصلك”.