قاضي ينتصر لشخص «غُبِن» في أرض لا تستحق قيمتها بالرياض

فهد القزيز(صدى):

كشف القانوني فيصل المشوح، عن تفاصيل قصة متعلقة بقضية ” غبن ” رفعها شخص ضد آخر رأى أنه لم يصف له قطعة الأرض التي أقدم على شرائها منه بمبلغ أعلى من قيمتها الحقيقية.

وأوضح ” المشوح ” أن موقع العقار في الرياض والدعوى في ثادق؛ فلا أثر لمحل العقار؛ وإنما المهم مكان المدعى عليه؛ بينما قرر المدعي أنه لم ير الأرض، ومع ذلك لم يبطل العقد لأنه يكفي الوصف لصحة البيع؛ مؤكدًا أن القاضي وجود الغبن استنادا لهيئة الخبراء؛ لأن الغبن يحدده للعرف.

وقال فيصل المشوح، أن الحكم الصادر عن المحكمة العامة في ثادق؛ تضمن أن المدعي اشترى من المدعى عليه أرضا في الرياض بمبلغ قدره أربعون ألف ريال، وأنه حين الشراء لم يشاهد الأرض وإنما وصفت له من قبل البائع ” المدعى عليه “، وقد تبين له فيما بعد أنه غبن فيها غبنا فاحشا.

وأكد إن الأرض لا تساوي أكثر من ثمانية آلاف ريال، وأنه قد فسخ البيع من قبله ويطلب من المدعى عليه إعادة المبلغ وقد عرض القاضي الدعوى على المدعى عليه وأقر بكل ما فيها إلا ما يتعلق بقيمتها الحالية فلا يعلم عنه شيئا، وأنه غير مستعد لإعادة المبلغ.

واستعان القاضي بالخبراء ” هيئة النظر ومعها بعض المكاتب العقارية ” للإفادة عن وجود الغبن من عدمه؛ فقرروا أن هناك غبنا واضحا؛ حيث إن الأرض لا تساوي أكثر من عشرة آلاف ريال؛ ليحكم القاضي بأن البيع منفسخ وأن على المدعى عليه إعادة المبلغ للمدعي.