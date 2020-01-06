بـ 3 أهداف «هاتريك» رونالدو يقود يوفنتوس لصدارة الدوري الإيطالي

نواف السالم(صدى):

تمكن الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل 3 أهداف “هاتريك” ليقود فريقه يوفنتوس لصدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على ضيفه كالياري 4-0 اليوم الإثنين.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، تقمص رونالدو دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف “هاتريك” ليوفنتوس. وتقدم رونالدو بهدف في الدقيقة 49 ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

كما سجل ثالث أهداف يوفنتوس في الدقيقة 81 وبعد دقيقة واحدة نال رونالدو لقب هاتريك.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، الذي سيكون بإمكانه استعادة القمة حال فوزه على مضيفه نابولي في وقت لاحق اليوم.