الهلال يصعد إلى المركز 12 على مستوى العالم

ماجد محمد(صدى):

صعد نادي الهلال إلى المركز الـ12 في ترتيب الأندية على مستوى العالم، وذلك بعد تحقيقه دوري أبطال آسيا، وفقًا لإحصاءات موقع clubworldranking المهتم بإصدار تصنيفات شهرية لمختلف أندية العالم.

وكان الهلال قد احتل المركز الـ16 على مستوى العالم في شهر ديسمبر الماضي، بعد تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا، ووصوله إلى المركز الرابع في بطولة العالم للأندية، التي أقيمت مؤخرا في الدوحة.

وحصد الهلال 9837 نقطة، ليتفوق على أندية أوروبية عريقة، مثل آرسنال وتوتنهام الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، فيما جاء في المركز الأول على مستوى القارة الصفراء، يليه جوانزو الصيني الذي احتل الترتيب الـ21 على مستوى العالم والثاني آسيويا.