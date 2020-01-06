صحيفة أمريكية تكشف طريقة هروب «غصن» من اليابان

واشنطن(صدى):

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن طريقة هروب هروب المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، من اليابان.

وذكرت الصحيفة إن رجلين عرّفا نفسيهما على أنهما عاملان أمنيان أميركيان قاما بتهريب كارلوس غصن، واصطحباه في حقيبة سوداء كبيرة خلال سفرهما في طائرة خاصة من أوساكا باليابان.

وعلى النقيض،ذكرت وسائل إعلام يابانية عدة أن غصن استقل قطاراً سريعاً من طوكيو إلى أوساكا في 29 ديسمبر الماضي، واستقل بعد ذلك ذلك تاكسي إلى فندق في أوساكا قرب مطار كانساي الدولي.

ووصل إلى لبنان بعد فراره من اليابان مروراً بتركيا عبر طائرة خاصة أقلته من أوساكا.

يشار إلى أن صن أعلن أمس استعداده لعقد مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل لكشف ملابسات هروبه. والتحدث عن قضيته.