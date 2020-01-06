القبض على مقيمين يروجان الممنوعات والمواد المخدرة في عسير

إبراهيم عسيري(صدى):

وجه مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث، الجهات الأمنية بشرطة مركز بحر ابوسكينة بقيادة المقدم، إبراهيم محمد فلقي، وبمساندة من قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير، مساء اليوم الاثنين، بالقبض على شخصين من الجنسية الإثيوبية يقومون بترويج الممنوعات.

وفي التفاصيل، تم ضبط بحوزتهم تسعة جراكل من مادة العرق المسكر معدة للترويج، ومائة وعشرة حبات يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدر، وقطع يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر؛ بينما حاول المخالفان الهرب لكن اليقظة الأمنية اطاحت بهما.

وألقي القبض على المتهمين متلبسين بالجرم المشهود من خلال كمين محكم في أحد الأودية جنوب مركز بحر ابوسكينة؛ حيث تبين أن المضبوطين يحملون الجنسية الأثيوبية؛ فيما تم التحفظ عليهما، وتم تحريز المضبوطات وتسليمها لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة لاستكمال الاجراءات النظامية حسب الاختصاص.