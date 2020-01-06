حصول طبيب بالحرس الوطني علي براءة اختراع من أمريكا لعلاج الأورام

علي القحطاني(صدى):

حصل طبيب بوزارة الحرس الوطني على براءة اختراع من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية بأمريكا لطريقة علاج الأورام بالأشعة الموجهة بالتصوير الطبي.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” ، أن الطبيب الحاصل على براءة الاختراع هو الدكتور ممدوح القثامي؛ كبير الفيزيائيين بقسم الأورام في الشؤون الصحية للوزارة.

وأبانت الوزارة أن هذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها “ القثامي ” إنجازًا طبيًا، مشيرة إلي أن التقنية التي وصل لها الطبيب تستخدم التصوير الطبي وبالتحديد الأشعة المغناطيسية؛ لتوجيه وتحديد أماكن الأورام بدقة عالية، وبالتالي تضمن هذه التقنية تسليط الأشعة العلاجية كما هو مخطط لها سابقًا.