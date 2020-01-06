مقتل عنصر بالحرس الثوري الإيراني في اليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت وسائل إعلام ايرانية، عن مقتل عنصر بالحرس الثوري في اليمن ويدعى مصطفى محمد ميرزائي، وذكرت أنه من القوات التي كانت تقوم بمهام تحت إمرة قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وذكرت مصادر أن ميرزائي البالغ من العمر 38 عاما، من مدينة الري، كان يقاتل تحت إمرة سليماني ولقي مصرعه يوم الجمعة أثناء مهمة عسكرية دون أن تحدد مكان مقتله، وفقا لقناة ” العربية”.

وذكر التلفزيون الإيراني أن ميرزائي قتل في أحد دول “محور المقاومة” حسب وصفهم، دون أن يحدد الدولة.

في حين قالت مصادر إن قائد فيلق “سيد الشهداء” زار برفقة ممثل المرشد الإيراني في الحرس، عائلة ميرزائي.