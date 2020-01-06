رئيس مجلس الأمة الكويتي يوضح تفاصيل لقائه الذي أغضب إيران

خالد الظفيري(صدى):

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الاثنين، عن تفاصيل لقائه بحكيم الكعبي عضو حركة النضال العربي الأحوازي المعارضة للنظام الإيراني، أواخر شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح مرزوق الغانم، أن اللقاء كان بصفة شخصية؛ للحديث عن رسالة ماجستير يعمل عليها ” الكعبي ” بشأن الديمقراطية في الكويت؛ قائلًا: ” اللقاء مع الكعبي تم بناء على طلب من النائب عبدالله فهاد، وكان لقاء شخصيا لا يمثل أي منظمة، وذلك للحديث عن رسالة الماجستير فقط دون التطرق إلى أي قضية أخرى “.

وفي السياق نفسه، أكد ” الغانم ” أن اللقاء لم يستغرق اللقاء سوى 7 دقائق، نافيًا علمه بكون الكعبي يمثل منظمة أحوازية معارضة، مؤكدا أن الكعبي يحمل الجنسية الألمانية، وأن اللقاء كان للحديث عن رسالة الماجستير.

وأشعل اللقاء غضب إيران التي عملت وزارة خارجيتها على استدعاء مبعوث الكويت في طهران؛ احتجاجا على استقبال الكويت لمعارضين إيرانيين وإقامة مؤتمر مناهض للحكومة الإيرانية، على حد قولها.