نجاح استصال ورم في قاع الجمجمة لمريضة بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة

بدر الحارثي(صدى):

أجرى فريق جراحة قاع الجمجمة و الأوعية الدماغية لجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة عملية ناجحة لإستئصال ورم متجذر في قاع جمجمة لمريض.

حيث كانت تعاني من صداع مزمن في الجزء الخلفي للرأس وبعد عمل فحوصات تصويرية تبين وجود ورم حميد في قاع الجمجمة أمام جذع الدماغ (الثقبة العظمى).

وقد تم اتخاذ القرار الطبي بضرورة إستئصاله. أدخلت المريضة إلى العمليات وتم إستصال الورم بنجاح ولله الحمد عن طريق فتحة جراحية خلف الأذن للوصول الى قاع الجمجمة، و غادرت المريضة المستشفى بصحة جيدة بعد إكمال البرنامج العلاجي .