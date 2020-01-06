مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين يقدم استقالته
أعلن مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين عن استقالته من منصبه، وقال في تغريدة على حسابة في توتير: قررت أن أقدم استقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سأنتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص.
أشكر كل الذين عملت معهم، وكل من تعاون معي وأحسن الظن فيني طوال الفترة الماضية، وأرجو المعذرة ممن قصرت في حقه، مع تمنياتي للكرة السعودية بالتفوق والتوفيق.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1660 ] نشر منذ 31 دقيقة
قصدك طلبوا منك الاستقالة حتى يحلى لهم الدلاليين الجو
زائر[ عدد التعليقات: 3758 ] نشر منذ 22 دقيقة
خلاص نفذ المطلوب منه وجهز الجدول للفقراوية وراح