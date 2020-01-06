مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين يقدم استقالته

ماجد محمد(صدى):

أعلن مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين عن استقالته من منصبه، وقال في تغريدة على حسابة في توتير: قررت أن أقدم استقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سأنتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص.

أشكر كل الذين عملت معهم، وكل من تعاون معي وأحسن الظن فيني طوال الفترة الماضية، وأرجو المعذرة ممن قصرت في حقه، مع تمنياتي للكرة السعودية بالتفوق والتوفيق.