  • الإثنين 6

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين يقدم استقالته

مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين يقدم استقالته

مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين يقدم استقالته
ماجد محمد(صدى):

أعلن مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين عن استقالته من منصبه، وقال في تغريدة على حسابة في توتير: قررت أن أقدم استقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سأنتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص.

أشكر كل الذين عملت معهم، وكل من تعاون معي وأحسن الظن فيني طوال الفترة الماضية، وأرجو المعذرة ممن قصرت في حقه، مع تمنياتي للكرة السعودية بالتفوق والتوفيق.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1660 ] نشر منذ 31 دقيقة

قصدك طلبوا منك الاستقالة حتى يحلى لهم الدلاليين الجو

[ عدد التعليقات: 3758 ] نشر منذ 22 دقيقة

خلاص نفذ المطلوب منه وجهز الجدول للفقراوية وراح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *