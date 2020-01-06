شاهد.. تسببت في بكاء أوبرا وينفري.. ليدي جاجا تكشف تعرضها للاغتصاب في الصغر

واشنطن(صدى):

كشفت النجمة ليدي جاجا، البالغة من العمر 33 عامًا، عن إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة بعد تعرضها للاغتصاب .

وقالت جاجا خلال فيديو للتنويه عن لقاء لها مع المذيعة العالمية أوبرا وينفري، في برنامج 2020 “Your Life In Focus Tour”، “لقد تعرضت للاغتصاب مرارًا وتكرارًا عندما كان عمرى 19 عامًا، كما أننى أصبت بـ”اضطراب ما بعد الصدمة كنتيجة للاغتصاب وعدم معالجة هذه الصدمة أيضًا”، ما جعلهما تدخل والمذيعة فى نوبة بكاء معًا.

و أضافت جاجا “أصبحت فجأة نجمة وكنت أسافر حول العالم متجهة من غرفة في فندق إلى مرآب لسيارات ليموزين، ولم أتعامل معها مطلقًا”.

وتابعت: ” فجأة بدأت أشعر بألم شديد لا يصدق في جميع أنحاء جسمي بالكامل التى تحاكي المرض الذي شعرت به بعد أن تعرضت للاغتصاب”.

ونشرت أوبرا وينفري فيديو عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلاله وهي تبكي وقالت لـ “جاجا” : ““لقد كنتي مذهلة للغاية.. كنت جيدة جدا كنت ضعيفة جدًا، كنت حقيقية جدًا، لم أستطع حتى أن أصدق أنك كنت تفعلى ذلك”.

وأضافت أوبر أن الحوار سيذاع بالكامل، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 يناير 2020.