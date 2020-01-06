 الجماهير تترقب الكلاسيكو الحاسم بين الهلال والأهلي 

نواف السالم(صدى):

تنتظر جماهير كرة القدم المحلية المباراة القوية بين الهلال والأهلي في أحد كلاسيكيات دوري المحترفين، حيث سيلتقي الفريقين ضمن لقاء مؤجل على أرضية ملعب جامعة الملك سعود.

ووضع النادي الغربي آماله على المدير الفني السويسري كرستيان جروس للعودة إلى طريق الانتصارات دورياً، فهو الذي يمتلك سجل رائع ومتميز ضد الهلال.

وكان جروس تفوق على الهلال بعيدًا عن مواجهات الأهلي محققًا لقب السوبر السعودي المصري مع الزمالك المصري بعد الفوز ٢-١ بيرفع عدد انتصاراته ضد الزعيم إلى ٦.