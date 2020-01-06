أمجد طه يطالب الفلسطينيين بمظاهرات عارمة ضد إسماعيل هنية بسبب قاسم سليماني

الرياض(صدى):

هاجم الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أمجد طه، اليوم الاثنين، تصريحات زعيم حركة حماس، ‏الفلسطيني إسماعيل هنية بشأن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضية، بغارات أمريكية.

وقال ” أمجد طه ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” الفلسطيني زعيم مليشيات حماس إسماعيل هنية يسمي الإرهابي قاسم سليماني ( شهيد القدس )! “.

وأوضح أمجد طه: ” يا أبناء قضية فلسطين!! هل من معترض؟ لما لا تخرج مظاهرات عارمة في كل من الضفة الغربية وغزة ضد تسمية إرهابي بشهيد القدس!! أليست هذه إهانة لكم ولشهدائكم؟ “؛ مضيفًا: ” الأمة ستلعن من وقف مع سليماني! “.