أمجد طه يطالب الفلسطينيين بمظاهرات عارمة ضد إسماعيل هنية بسبب قاسم سليماني
هاجم الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أمجد طه، اليوم الاثنين، تصريحات زعيم حركة حماس، الفلسطيني إسماعيل هنية بشأن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضية، بغارات أمريكية.
وقال ” أمجد طه ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” الفلسطيني زعيم مليشيات حماس إسماعيل هنية يسمي الإرهابي قاسم سليماني ( شهيد القدس )! “.
وأوضح أمجد طه: ” يا أبناء قضية فلسطين!! هل من معترض؟ لما لا تخرج مظاهرات عارمة في كل من الضفة الغربية وغزة ضد تسمية إرهابي بشهيد القدس!! أليست هذه إهانة لكم ولشهدائكم؟ “؛ مضيفًا: ” الأمة ستلعن من وقف مع سليماني! “.
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