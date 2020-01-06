شاهد.. لص يسطو على ماكينة صراف آلي باستخدام جرافة

كانبرا(صدى):

وثق مقطع فيديو قيام لص باستخدام جرافة لاقتحام مركز تجاري في أستراليا، والسطو على ماكينة الصراف الآلي.

وأظهر فيديو سجلته كاميرات المراقبة في المركز، الحفار خارج مركز تسوق “ستوكتون نورث شور”،في مدينة كوينزلاند الأسترالية، حيث استطاع اللص اقتحام حواجز المبنى وحطم 3 منها، قبل أن يتجه مباشرة نحو ماكينة الصراف الآلي في ساحة مركز التسوق، واقتلاعها من الجدار .

وقالت شرطة “كوينزلاند” إنه قد تم العثور على الجرافة وماكينة الصراف الآلي الفارغة لاحقا في أرض مدرسة ابتدائية.

وأضاف مدير مركز التسوق مالكولم ميلر، إنه “يعتقد أن الجاني قد خطط لجريمته جيدا قبل تنفيذها، كما كان يجيد استخدام الحفار؛ لأنه لم يحدث أي ضرر باستثناء الحواجز”.