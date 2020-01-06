الجيش الليبي يعلن سيطرته على مدينة سرت بالكامل

وكالات(صدى):

أعلن الجيش الوطني الليبي أنه سيطر بشكل كامل على مدينة سرت الواقعة غربي البلاد.

واقتحم الجيش الليبي مدينة سرت من خمسة محاور، بعد أن سيطر على قاعدة القرضابية الجوية قرب المدينة، كما سيطرت القوات الخاصة البحرية التابعة للجيش على ميناء المدينة اللبيية الساحلية.

وتمكن الجيش بقيادة خليفة حفتر، من الدخول أيضاً لكتيبة الساعدي وتأمينها، بعد السيطرة عليها بالكامل، وفقا لشعبة الإعلام الحربي.

يأتي هذا وسط دعم تركيا لحكومة الوفاق عبر إرسال جنودها ومرتزقة سوريين تابعين لها إلى ليبيا، رغم التنديد العربي والدولي لهذه الخطوة التي تعتبر انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية.