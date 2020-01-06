ملياردير روسي يقرر توزيع ثروته

موسكو(صدى):

قرر الملياردير الروسي أليشير عثمانوف، توزيع ثروته على الأشخاص الذين ساعدوه طوال حياته؛ لافتًا إلى إنه يود مساعد عائلته وكبار مدراء شركته، عبر مشاركته لهم في أسهمها.

وصرح ” عثمانوف ” معلنًا: ” هذه هي طبيعتي التي تقول إنه إذا كان لديك شيء حصلت عليه من القدر، فيجب أن تتقاسمه مع الآخرين “، مؤكدًا أن قراره هذا أتى من إيمانه بأن الحياة ليس دائمة لأحد.

وتجدر الإشارة إلى، أن أليشر عثمانوف، هو أحد أغنى رجال الأعمال في روسيا، والذي تقدر ثروته بـ 12.6 مليار دولار.