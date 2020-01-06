بعد طول انتظار.. امرأة تنجب 4 توائم في حالة نادرة

أبوظبي(صدى):

أنجبت امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا تحمل الجنسية الإماراتية بعد طول انتظار، توأم رباعي في ظاهرة نادرة تحدث بمعدل مرة واحدة في كل 700,000 ولادة ويبلغ متوسط فترة الحمل فيها إلى 29 أسبوعًا.

وولدوا الأطفال الأربعة في فترة 28 أسبوعًا من الحمل بحذر شديد بعد عملية قيصرية استمرت لمدة ساعة ووزن الأجنة كان 0.83 و 0.86 و 1.1 و 1.05 كيلو غراما على التوالي.

وواجهت المرأة مشقة شديدة وضيق في التنفس بسبب الضغط الواقع على الحجاب الحاجز بسبب الزيادة في حجم الرحم. كما أن تمدد وانخفاض المشيمة أدى إلى نزف ما قبل الولادة أحد المضاعفات الخطيرة للحمل.

وقالت الأم : “كنت أشعر بألم شديد وتلقيت نصيحة بالتعجيل بعملية الولادة بعد السيطرة على المخاطر إلى الحد الأدنى لذلك قررت المجيء إلى المستشفى”.