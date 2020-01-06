غياب غاريث بيل وبنزيما عن ريال مدريد في كأس السوبر

نواف السالم(صدى):

أكد نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين، على غياب نجميه الفرنسي كريم بنزيمه والويلزي غاريث بيل عن الريال بالسوبر الإسباني الذي سينطلق في المملكة بداية من يوم الأربعاء المقبل.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن بنزيمه يُعاني من إصابة عضلية في القدم اليسرى، بينما يُعاني بيل من مرض في الجهاز التنفسي سيمنعه من المشاركة أيضًا بمباريات السوبر الإسباني.

وكان المدير الفني لفريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان،رأعلن أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيغيب عن المرينغي في منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.