مستشفي ينبع يستقبل 5 إصابات لمشاركين في رالي داكار الدولي

سعيد العجل(صدى):

علمت “صدى” من مصادرها بأن 5 متسابقين من جنسيات غربية مشاركين في رالي داكار الدولي قد تعرضو لانقلاب مركبتهم أثناء احدى مراحل السباق

ليتم على الفور نقل 4 منهم الى مستشفي ينبع العام فيما خرج الخامس من المستشفى ولا يزال البقية يتلقون العلاج منذ يوم امس وحالتهم مستقرة.

بدوره أوضح مدير اداره التواصل والعلاقات والتوعيه بصحه المدينة المنورة مؤيد ابوعنق بأن مستشفى ينبع العام التابع لصحة منطقة المدينه المنوره استقبل 5 حالات إصابية من جنسيات مختلفة عبر الطائرة الإسعافيه وسيارات الإسعاف من المشاركين في رالي داكار المقام بالمملكة العربية السعودية والذي يعبر محافظه ينبع.

حيث قدمت لهم كافة الخدمات الاسعافيه الطارئه قرر الفريق الطبي تنويم اربع حالات وغادرت حاله واحده بعد تماثلها للشفاء بحمد الله