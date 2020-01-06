‏التحالف الدولي يوقف العمليات ضد داعش لمهاجمة قواعده في العراق

بغداد(صدى):

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن وقف التدريب ودعم العمليات ضد داعش؛ بسبب مهاجمة قواعده في العراق.

وقال ‎التحالف، في بيان له: ” وقف العمليات ضد الإرهابيين في الوقت الحالي والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف وسط تزايد حدة التوتر مع إيران ” ؛ مضيفًا: ” التحالف يمكن مع ذلك أن ينفذ بعض العمليات ويعمل دفاعا عن النفس ضد الإرهابيين ” .

وكان التحالف الدولي ضد داعش، قد كشف عن وقوع هجومين قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف، لافتًا إلى أنهما لم يسفرا عن أي إصابات في صفوفه؛ بينما من المحتمل أن تلحق الضرر بالمدنيين العراقيين.