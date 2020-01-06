الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على المملكة.. غداً

عادل الحربي(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة ، نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض .

وقالت هيئة الأرصاد ، وتشهد أيضاً الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. نشاط في الرياح ، في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية قد تهطل منها أمطار متفرقة .

ونبهت الهيئة ، قائدي المركبات على الطرق السريعة والمواطنين بهذه المناطق باخذ الحيطة والحذر .