وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن وظائف فنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

وأوضحت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مشغل نظام الاتصالات ثان (الأحساء): شهادة الدبلوم في تخصصات (الاتصالات، الشبكات، الكمبيوتر)، أو ما يعادلها، داعم فني ثان (جدة): شهادة الدبلوم أو الشهادة الجامعية في تخصص الدعم الفني، أو المجالات ذات الصلة.

بالإضافة إلى فني اتصالات ثان (الأحساء): شهادة الدبلوم في تخصصات (الاتصالات، الشبكات، الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

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