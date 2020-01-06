بالفيديو.. مدرب الهلال يؤكد ثقته في محمد جحفلي

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب نادي الهلال، اليوم الاثنين، على ثقته في مدافع الفريق محمد جحفلي، ذلك عقب إصابة الكوري الجنوبي جانغ هيون سو مدافع الفريق، في مباراة الفيصلي بكأس الملك نهاية الأسبوع الماضي.

وكشف مدرب الزعيم، عن ثقته في مدافعين الفريق الثلاثة جحفلي وحافظ وعلي، وقدرتهم على تعويض غياب هيون والقيام بمهامهم الدفاعية على أكمل وجه؛ خاصةً بعد ما أظهره محمد جحفلي خلال مشاركته في المباريات الماضية.

وكان الكشف الطبي، قد أوضح إصابة هيون سو وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من إصابة عضلات أسفل البطن التي تعرض إليها.