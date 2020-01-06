«التعليم» تمنح مديري المدارس صلاحية تعليق الدراسة 

عادل الحربي(صدى):

أعطى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صلاحية تعليق الدراسة في المدارس نتيجة الظروف المناخية إلى لجنة مشكلة برئاسة مدير تعليم المنطقة أو المحافظة.

وأصدر الوزير، توجيها لمديري التعليم بالمناطق والمحافظات في تعميم بتشكيل لجنة تتولى النظر في الحاجة لتعليق الدراسة برئاستهم، وعضوية ممثلين من إمارة المنطقة، ومديرية الدفاع المدني، وأمانة المنطقة أو البلدية، ويشمل التعليق جميع منسوبي المدرسة.

وأبان التعميم، أن تعليق الدراسة يقتصر على المدارس الواقعة في نطاق الحالة المناخية، وعدم تعميم التعليق على جميع مدارس الإدارة التي لم تشملها تلك الحالة، مع الالتزام بالتعليمات الواردة في دليل تعليق الدراسة، لافتا إلى أن وزارة التعليم حريصة على سلامة منسوبي المدارس، وما يطرأ من ظروف مناخية قد تستدعي تعليق الدراسة.