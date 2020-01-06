استطلاع «صدى»: تأييد كبير لـ «التشهير» بالمتحرشين عقابًا لهم

نايف السالم(صدى):

كشف استطلاع رأي لقراء صحيفة ” صدى “، اليوم الاثنين، عن تأييد فئة كبيرة منهم للتشهير بالمتحرشين ضمن العقوبات النظامية.

وأوضح الاستطلاع، أن 252 قارئ بنسبة 81% من المشاركين في الاستطلاع أيدوا استخدام ” التشهير ” عقابًا للمتحرشين؛ بينما رفض 45 بنسبة 14% استخدام تلك العقوبة؛ فيما هناك 5% لديهم رأي آخر.

وكان الكاتب الصحفي ‎محمد العصيمي، قد طالب بضرورة معاقبة المتحرش وردعه؛ مؤكدًا أنه لا يرى عقوبة له أكبر من التشهير به جراء ما ارتكبه من جرم بحق النساء.

ويفرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات تصل إلى الحبس سنتين وغرامة 100 ألف ريالًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يقوم بارتكاب جريمة تحرش؛ بينما رفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريالًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة.