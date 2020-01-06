سعد لمجرد مجددا في المملكة.. وتساؤلات عن تجاهله الإعلان عن الحفل

جدة(صدى):

يُحيي الفنان المغربي سعد لمجرد ، حفله الثاني بالمملكة الذي سيقام في الثاني عشر من يناير الجاري في مدينة جدة، برفقة الفنانة اللبنانية ميريام فارس .

وأثار نشر الشركة المنفذة للحفل ، البوست الخاص بالحفل ، فيما تجاهل سعد لمجرد نشره أو التنويه عن الحفل عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ، واكتفى بالبوست الخاص بحفلته التي ستقام في العاشر من يناير في دبي برفقة محمد رمضان، العديد من التساؤل حول اسباب هذا التجاهل .

وعلى الرغم من المساعي الكبيرة التي بذلتها هيئة الترفيه في استقطاب سعد لمجرد، واصطدام تلك الرغبة ببعض العوائق الشائكة بسبب صدور الأحكام القضائية الفرنسية ضده، إلا أنه حضر وشهد حفله حضورا جماهيريا كبيرا في موسم الرياض.

وصرح المجرد من على خشبة المسرح في الرياض بأنه متفاجئ من الحضور الكبير، وأنه يعيش الحلم الذي أصبح واقعا، وتفاجأ محبوه أنه لم ينشر إلا صورة وحيدة من حفل الرياض، كان حينها متوشحا بعلمي السعودية والمغرب.