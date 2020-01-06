بالصور..أقصر ناقة في العالم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

علي القحطاني(صدى):

حرص الحاضرون في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، على التصوير مع أقصر ناقة في العالم، مع مالكها مناحي الدوسري.

وقال الدوسري أإنّ الناقة “عجايب” تستحق اهتمامًا كبيرًا؛ لأنَّها حالة نادرة، حيث أن طول كتفها لا يتجاوز 81 سم، واشتراها قبل 4 أشهر من أحد المزادات، وفضَّل الاحتفاظ بها.

وأعرب مناحي الدوسري عن رغبته في أن تُسجَّل الناقة باسم المملكة في موسوعة جينيس، حيث تلقَّى العديد من الاتصالات من خارج المملكة لضم الناقة باسمهم، كما أنَّه تلقَّى عرضًا أوروبيًّا لشراء الناقة، لكنه رفض.

وأضاف: “قدم إليّ العديد من الأطباء البيطريين، وشرحوا الناقة، وعرفوا وضعها، كما أنَّ لدينا صديقًا خاطَبَ موسوعة جينيس، وطلبوا بعض المعلومات، وأرسلناها لهم، ووجدوها مطابقة للمواصفات، ولم يسبق أن سُجِّلت ناقة بهذا الحجم”.