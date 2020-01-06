كيفية التصرف عند سقوط الماء على اللاب توب

وكالات(صدى):

يمكن للمياه تدمير الإلكترونيات في اللاب توب بسرعة، ما يجعلك تفقد واحدًا من أهم الأغراض في حياتك، ومن جهة أخرى قد يكون قابلًا للإصلاح إذا تصرفت بسرعة، وعرض موقع نيويورك تايمز كيفية القيام بذلك في 5 خطوات.

1- إيقاف التشغيل:

أولًا، لا تذعر، أول ما يتوجب عليك القيام به فصل كبل الطاقة، ثم استمر في الضغط على زر الطاقة لمدة تتراوح بين خمس إلى سبع ثوان حتى يتم إيقاف تشغيله تمامًا، ولا تضيع الوقت في إيقاف التشغيل بشكل صحيح، فأي تأخير ولو لثانية قد يتسبب في إتلاف المكونات الداخلية.

2- إزالة البطارية:

إذا كان يمكنك إزالة البطارية بسهولة، فستكون هذه هي الخطوة التالية، لا تزال بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة تحتوي على بطاريات يمكن إزالتها بسهولة، في حين أن البعض الآخر يحتاج إلى تفكيكها، إذا كنت مرتاحًا مع ذلك، فابدأ بفكها، خلاف ذلك اتركها مكانها.

3- إزالة المرفقات:

إذا كنت تستخدم كابل USB وقت انسكاب المياه، أزله على الفور.

4- اقلبه رأسًا على عقب:

خذ قطعة قماش جافة وامسح أي فائض سائل من سطح اللاب توب، خاصة بالقرب من لوحة المفاتيح أو الفتحات أو المنافذ، وافتح الغطاء بعيدًا، واقلبه رأسًا على عقب، وقم بوضعه فوق منشفة واترك الماء يتسرب منه، ولا تفتحه قبل مرور فترة وقت كافية، 24 ساعة على الأقل إذا كان الطقس جافًا، أو أزيد إذا كان الطقس رطبًا.

5- ورشة إصلاح:

بعد هذه الخطوات، ففي الغالب يمكنك توصيل الكمبيوتر المحمول مرة أخرى وتشغيله، لكن قد يتعين عليك اصطحاب جهازك إلى ورشة تصليح احترافية؛ لأن الماء حتى بعض تجفيفه قد يسبب تآكل بعض المواد الداخلية، وورشة التصليح ستتأكد من ذلك ومعالجته إن لزم الأمر.