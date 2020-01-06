رفع غرامة دنيا بطمة وشقيقتها ومنعهما من السفر بقضية التشهير بالفنانين

مليكة فؤاد(صدى):

قضت محكمة الاستئناف بمراكش المغربية ، اليوم الأثنين ، برفع قيمة الكفالة المالية التي فرضت على الفنانة المغربية دنيا بطمة إلى 50 مليون سنتيم أي ما يٌعادل 500 ألف درهم مغربي؛ ولشقيقتها ابتسام بطمة إلى 30 مليون سنتيم ، وذلك على خلفية تورطهما في ملف حساب ”حمزة مون بيبي“، الذي يفضح الحياة الخاصة لبعض الفنانين والمشاهير.

وأكدت صحف مغربية ، أنه قررت المحكمة ذاتها الإبقاء على قرار المنع من السفر، وسحب الجواز من الشقيقتين، وهو ما يدل على أن القضية ستتخذ أبعادا أخرى، خاصة بعد ظهور تفاصيل جديدة في القضية التي أصبحت قضية رأي عام .

وفي نفس السياق تم تسجيل شكوى جديدة من قبل الإعلامية المغربية مريم سعيد ضد بطمة ومن معها في قضية حساب ”سناب شات“، الذي أثار جدلا واسعا؛ بسبب ما سببه من مشاكل أسرية ومهنية لعدة شخصيات.