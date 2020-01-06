تطورات جديدة في قضية عبدالله النفيسي

خالد الظفيري(صدى):

شهدت قضية النائب الكويتي السابق عبد الله النفيسي، تطورات جديدة، اليوم الاثنين، حيث طالبت النيابة العامة الكويتية وزارة الداخلية بتنفيذ قرار محكمة الجنايات الصادر أمس الأحد، القاضي بإحضار النفيسي، لتخلفه عن حضور جلسة محاكمة لإساءته للإمارات.

ومن المقرر، أن يتم عرض النفيسي على محكمة الجنايات في الثاني من شهر فبراير المقبل للنظر في قضية إساءته للإمارات؛ فيما تخلف عن حضور جلسة المحاكمة برغم إعلامه بالجلسة.

ومن جانبه، نفى وكيل المتهم المحامي عادل عبد الهادي، علمهما بوجود جلسة؛ فيما يواجه النفيسي تهمة إساءته المتعمدة لدولة الإمارات وحكامها من خلال تغريدات مثيرة أدلى بها؛ بينما اتهمته وزارة الخارجية في شهر أغسطس 2019، تهديده العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والإمارات.

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