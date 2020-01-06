فتاة تغفو في «تاكسي» فتجد السائق جالسا على ركبتيها ويتحرش بها

دبي(صدى):

نامت راكبة أوربية أثناء وجودها في سيارة أجرة تقلها من مدينة دبي للإعلام إلى منزلها، واستيقظت لتجد سائق التاكسي يجلس بركبتيه على ركبتيها ويتحرش بها.

وصرخت الراكبة فيه حيث تم إبلاغ شرطة دبي التي ضبطته وأحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بإنها استقلت سيارة أجرة من منطقة دبي للإعلام مساء الأول من نوفمبر الماضي وجلست إلى جوار السائق، ثم غفت، وفوجئت بالمركبة متوقفة في منطقة تحت الإنشاء بالقرب من مقر سكنها وفتح السائق بابها ووضع ركبته على ركبتيها وتحرش بها بلمس مناطق حساسة من جسدها ومحاولة تقبيلها.