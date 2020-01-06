نائب ترامب: فيلق القدس بقيادة سليماني وراء استهداف مطارات مدنية بالمملكة

الرياض(صدى):

كشف مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني، نفذ عدة هجمات على أهداف مدنية بينها مطارات في المملكة.

وقال بنس في تغريدة له : تحت قيادة سليماني، نظّم فيلق القدس في اليمن وأتاح إطلاق صواريخ أدت إلى مقتل العشرات في المنطقة وشملت تلك الأهداف مطارات مدنية في المملكة العربية السعودية.