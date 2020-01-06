نائب ترامب: فيلق القدس بقيادة سليماني وراء استهداف مطارات مدنية بالمملكة
كشف مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني، نفذ عدة هجمات على أهداف مدنية بينها مطارات في المملكة.
وقال بنس في تغريدة له : تحت قيادة سليماني، نظّم فيلق القدس في اليمن وأتاح إطلاق صواريخ أدت إلى مقتل العشرات في المنطقة وشملت تلك الأهداف مطارات مدنية في المملكة العربية السعودية.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 810 ] نشر منذ 4 دقائق
السعودية تملك خبرة طويلة في مواجهة إيران من اليمن…
يعني لو اندلعت حرب هذه الأيام ..لن تكون مفاجئة للسعودية في التعامل معها..