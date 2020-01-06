الألوي فيرا تساعد على التنحيف وخسارة الوزن

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تمتلك الألوي فيرا خصائص تساعد على التنحيف. ولهذا تتم إضافتها إلى بعض أنواع الحميات الفعالة في ما يتعلق بحرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة.

ويعود السبب إلى أنها تحتوي على مكوّن الألوين الي يعمل على تنظيفه من السموم والبقايا الضارة. وهي تعتبر مسهلاً طبيعياً، ما يعني أنها تحفز عمل الأمعاء وتعزز عملية الهضم.

وفي هذه الحالة من المفيد استخدامها لتحضير وصفة تحتوي أيضاً على عصير الليمون. ولهذا تضاف ملعقة طعام من جل الألوي فيرا إلى كوب من الماء وعصير حبة ليمون.

يوضع المزيج على النار حتى يصبح متجانساً تماماً ويتحول الجل إلى سائل. أخيراً يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل.

يترك العصير ليصبح فاتراً ومن الأفضل تناوله في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم وقبل حلول موعد الفطور. ومن المفيد تكرار ذلك لمدة 10 أيام متتالية. ويجب دائماً اتباع حمية غذائية صحية وممارسة التمارين الرياضية.