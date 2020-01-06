شركة بنده للتجزئة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة في جدة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظيفتين إدارية شاغرة للمواطنين، على مسمى “أخصائي إدارة الموردين”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في جدة.

وأشارت الشركة، إلي أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، أو المبيعات)، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأبانت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 6 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مارس 2020م، ولذلك يرجى الدخول على الرابط التالي:هنــــــا.