طارق العريان يعلق على انفصاله عن أصالة 

أميرة خالد(صدى):

علق المخرج طارق العريان على إعلان الفنانة أصالة انفصالهما بشكل رسمي، وجاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع” انستجرام “.

وقال طارق: “لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل. سأظل دائمًا أحترم هذه الروح الجميلة وأحترمها، إلى الأبد والدة أولادي”.

يذكر أن أصالة كتبت عبر حسابها على موقع ” انستجرام “: ” بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت مشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسئوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا “.

ولفتت أصالة: “سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين، وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره “.