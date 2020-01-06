«المريسل» يوجه تساؤلات لرئيس هيئة الرياضة ويهاجم بدر السعيد

نواف السالم(صدى):

وجه الإعلامي عبد العزيز المريسل، اليوم الاثنين، تساؤلات إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، حيث هاجم خلالها تصريحات بدر السعيد في مداخلة تليفزيونية مع برنامج الديوانية.

وقال المريسل :“هل مسموح لموظفي الهيئة العامة للرياضة الدخول في نقاشات رياضية سواء عبر برامج رياضية كمحللين حصريين أو عبر حساباتهم الرسمية في التويتر !؟”.

وأضاف: “كيف سمح الأخ الفاضل بدر السعيد لنفسه أن يدخل في مثل هذه النقاشات الرياضية و هو محسوب على الهيئة العامة للرياضة كموظف منذ سنوات طويلة حسب تصريحه !؟ .”.

وتابع: “إذا الأخ بدر السعيد موظف في الهيئة العامة للرياضة فأستغرب أن يقحم نفسه في مناكفات رياضية هو غني عنها كهذه التغريدة، والتي سخر فيها من سعود آل سويلم رئيس النصر السابق”، وأرفق معها تغريدة سابقة لبدر السعيد.

وأستكمل : “الأخ الفاضل بدر السعيد موظف في الهيئة العامة للرياضة حسب تصريحه و منذ سنوات طويلة ، فبأي حق يدلو بدلوه في تغريدات لرؤساء سابقين وحاليين خاصة إن رأيه كان صادماً لي الآن (كونه موظف في الهيئة) حينما وصف تغريدة بـ (لغة التعبير و مستوى الطرح!؟)”.

وتساءل عن قيام موظفي الهيئة العامة للرياضة بالتهكم على تقنية الفار، مما يزيد من الاحتقان في الشارع الرياضي.

واختتم : “سمو الأمير .. كيف سمح الأخ الفاضل بدر السعيد و هو محسوب على الهيئة العامة للرياضة في الدخول في مهاترات إعلامية !؟ “.