تركي آل الشيخ يهاجم محطة إذاعية لاستضافتها مطربة عراقية موالية لقطر

حمود العنزي(صدى):

استضافت محطة ” ألف ألف ” الإذاعية في المملكة، المطربة العراقية أصيل هميم، الموالية لقطر؛ لينتقد رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ تصرف الإذاعة.

وهاجم ” آل الشيخ ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، الحوار الذي نشرته الإذاعة مع المطربة وسؤالها حول إمكانية أن يراها الجمهور السعودي قريباً خلال إحدى الحفلات.

وعلق تركي آل الشيخ، على الحوار المذكور، قائلًا: ” وش التخبط هذا ؟! كيف يتم الاستضافه ومن المسؤول؟!!! “؛ ليقوم حساب الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على الفور بحذف التغريدة التي تشمل الحوار غير المقبول.