وثيقة سرية تزيح الستار عن الوجه القبيح لقاسم سليماني وسياساته الشريرة
أزاحت وثيقة سرية الستار عن دور قاسم سليماني الجنرال الإيراني أثناء الحرب على داعش، وسياساته التي وُصفت بالشريرة، وإعجابه المستمر الذي أبداه بشخصية أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا السابق.
وأوضحت الوثيقة أن سليماني كان له دور بارز في مجزرة جرف الصخر ضد السكان السنة، عام 2014، بمشاركة “ الجماعة سيئة السمعة ” في العراق ألا وهي عصائب أهل الحق.
ولفتت الوثيقة إلي أن عمليات الترويج لسليماني وتجميل اسمه بين الأوساط كانت بهدف استثماره داخلياً ربما من أجل ترشيحه مستقبلاً كرئيسٍ للبلاد.
وأشارت الوثيقة إلى شخصية سليماني الذي دائماً ما كان يرى في نفسه أنه أقرب لرئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، حيث كان يقارن دوره في السياسة الخارجية الإيرانية مع دور أوغلو في السياسة التركية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32212 ] نشر منذ 51 دقيقة
لعنة عليك وعلى الاتراك معك يا حقير
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 810 ] نشر منذ 37 دقيقة
قاسم سليماني..كان رجل متدين ومخلص جدا لدينة، الذي يأمره بقتل المخالف الديني له وهو المسلم الذي يؤمن بالاسلام القائم على القرآن والسنة
وليس اليهود او المسيحيين
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 810 ] نشر منذ 13 دقيقة
قتل رعاة أغنام في البادية السورية
ثمنا لمقتل سليماني…🤔
قتل نحو 20 مدنيا ذبحا بالسكاكين ورميا بالرصاص، أثناء رعيهم الأغنام في بلدتي معدان وسبخة في محافظة الرقة شمالي سوريا، وسط تضارب حول ملابسات الجريمة.
ونقل مراسلنا عن مصادر قولها إن الجريمة وقعت قبل أيام، وسقط ضحيتها 19 راعيا، وأنه وفقا لنتيجة التحقيق، تبين أن الخلاف عشائري.
واستبعدت مصادرنا أن يكون الفاعلون منتمين لتنظيم “داعش” لبعد التنظيم عن المنطقة.
ومن جانبها، ذكرت مواقع للمعارضة، أن الجريمة حدثت “بالتزامن مع انتقال مجموعات أجنبية مدعومة من إيران للرقة”، وأن هؤلاء ارتكبوا الجريمة انتقاما لمقتل قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة جوية أمريكية في بغداد، مؤكدة أن عدد القتلى 27 بالإضافة إلى فقدان 10 أشخاص آخرين.
كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي رواية أخرى تتهم جماعات كردية بارتكاب المذبحة.
المصدرRT
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90558 ] نشر منذ 13 دقيقة
الى جهنم هو ومن يؤيده ومن كان هو يؤيد … بمشيئة الله ..