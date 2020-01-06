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إعلان مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من كأس الملك

إعلان مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من كأس الملك
ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم ، عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019 – 2020 .

وكانت تأهلت أندية: الهلال, العدالة, أبها, الوحدة, الاتفاق, النصر, الفتح, الأهلي, للدور ربع النهائي من المسابقة ، وجاءت مواعيد مباريات الدور ربع النهائي على النحو التالي:

الخميس 16 يناير : الهلال vs الاتفاق 6:05م ، وتقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض .

الجمعة 17 يناير: العدالة vs النصر 5:55م ، تقام المباراة على استاد مدينة الأمير عبدالله الرياضية في الأحساء .

السبت 18 يناير : أبها vs الفتح 3:55م ، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها .

الوحدة vs الأهلي 6:40م ، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة .


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